Sàmper visita la nave incendiada este miércoles en Ripoll (Girona) y celebra que no haya heridos

GIRONA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Empresa y Trabajo de la Generalitat, Miquel Sàmper, ha visitado este miércoles la nave industrial incendiada por la tarde cerca de la carretera N-260 en Ripoll (Girona), y ha celebrado que no haya "afectaciones personales", informa en un apunte en 'X' recogido por Europa Press.

"Visito la nave de Comforsa que se ha visto afectada por un incendio. Agradecimiento a los Bombers, que han hecho un muy buen trabajo, y agradecer también que no ha habido afectaciones personales", ha explicado el conseller.

Ha trasladado este mensaje a los directivos y trabajadores de la empresa participada por el Govern y ha asegurado que la Generalitat "está a su lado y hará lo posible para poder restablecer la normalidad lo antes posible".

Hasta una sesentena de bomberos se han desplazado a la zona para apagar el fuego --ya controlado-- que, según han indicado tras recibir el aviso a las 16.15 horas, estaba "totalmente desarrollado".

El Servei Català de Trànsit (SCT) ha informado de que un carril había quedado restringido y la circulación a través de un paso alternativo en la N-260 entre Ripoll y Campdevànol (Girona) para facilitar la circulación de los servicios de emergencias, aunque ya se ha restablecido.