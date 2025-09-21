Sánchez afirma que renovará la financiación autonómica en esta legislatura: "Ya toca"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, interviene durante la Fiesta de la Rosa del PSC, a 21 de septiembre de 2025, en Gavà, Barcelona, Cataluña (España). La fiesta de la Rosa es el gran acto anual del PSC concebido como la puesta de largo e inaugurac - Lorena Sopêna - Europa Press

Acusa a Ayuso y a Juanma Moreno de dar "regalos fiscales" a ricos

BARCELONA, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado este domingo que renovará la financiación autonómica en esta legislatura porque "ya toca" después de 11 años de mayorías absolutas del PP.

Lo ha dicho en su intervención en la Festa de la Rosa, celebrada anualmente por el PSC en Gavà (Barcelona), donde también han intervenido el presidente de la Generalitat, Salvador Illa; el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, y la alcaldesa de Gavà, Gemma Badia, y han asistido el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, ante unas 15.000 personas según el PSC.

"Ya toca que renovemos la financiación autonómica, que reforcemos la financiación del Estado del Bienestar, y lo vamos a hacer en esta legislatura", ha defendido.

También ha afirmado que esta nueva financiación "será buena para Catalunya y para el resto de territorios del país", puesto que cada vez más políticas públicas están en manos de los gobiernos autonómicos, según él.

Ha añadido que, de hecho, el Gobierno ya ha empezado a trabajar con este objetivo, con medidas como las transferencias a cuenta a las comunidades autónomas --300.000 millones de euros en esta legislatura-- y la quita de la deuda, tras el acuerdo de investidura del PSOE con ERC.

Sánchez ha criticado la oposición de las comunidades presididas por el PP a esta última propuesta, las ha acusado de "dogmatismo puro y duro" y lo ha comparado con que un ciudadano se negara a que un banco le acepte una quita de sus deudas.

TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO

También ha reprochado a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, su gestión, y ha dicho: "En estos 7 años de legislatura hemos transferido 45.000 millones más de lo que hizo en 5 años anteriores el presidente Rajoy".

Ha afirmado que, sin embargo, estos millones no han repercutido en una mejora de los servicios públicos de la comunidad: "De esos 45.000 millones solo ha destinado el 45% a la financiación de servicios públicos; el resto se lo ha dado a los ricos con regalos fiscales. Y en Andalucía ocurre lo mismo", ha dicho en una alusión velada al presidente andaluz, Juanma Moreno.