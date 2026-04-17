Sánchez evita censurar a Díaz por sus declaraciones sobre Junts y señala a Feijóo y Abascal

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante la celebración de la I Cumbre España-Brasil, a 17 de abril de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). Sánchez y Lula se reúnen en Barcelona para celebrar la primera cumbre bilateral España-Brasil, en la q - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha evitado este viernes censurar las declaraciones de su vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, sobre Junts, y ha cargado contra el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y el de Vox, Santiago Abascal.

En la rueda de prensa tras la cumbre bilateral España-Brasil que se ha celebrado en Barcelona, ha asegurado que son Feijóo y Abascal de quienes ha escuchado "declaraciones racistas y también xenófobas, vinculando migración con inseguridad".

Lo ha dicho al preguntarle sobre esta cuestión en un momento en el que Díaz ya no se encontraba en la sala, ya que se ha marchado antes de que se planteara esta cuestión a Sánchez.

Díaz acusó este jueves a Junts de ser un partido racista y clasista, lo que llevó al partido de Carles Puigdemont a suspender relaciones con Sumar hasta que rectifique.

Según Sánchez, prueba de que Feijóo y Abascal practican este tipo de políticas es el pacto que PP y Vox han cerrado en Extremadura y que, a su juicio, no representa lo que piensa la mayoría de españoles.

Antes de responder a esta pregunta, el presidente del Gobierno ya había salido en defensa del proceso de regularización extraordinaria de migrantes: "Me siento muy feliz de que el Gobierno haya tomado esta decisión, porque estamos haciendo de España un país mejor".

"Estamos dando un ejemplo al mundo, dando un ejemplo también de solidaridad y de apertura a Europa y de este proceso de regularización van a salir cosas buenas, desde luego un país mucho mejor", ha recalcado.

IRPF

Sobre las negociaciones del Govern de Salvador Illa con ERC para aprobar los Presupuestos, Sánchez tampoco ha dado detalles ni ha concretado si la cesión del IRPF se implementará en 2028.

"Sobre los acuerdos de legislatura de la Generalitat de Catalunya y también del Gobierno de España, pues estamos negociando y trabajando en ellos", ha zanjado.