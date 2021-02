Sánchez Llibre alerta de que repetir las elecciones sería "muy negativo" para la economía

Advierte de que puede haber dificultades para configurar un Govern que prime reconstruir la economía

El presidente de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, ha alertado este viernes de que repetir las elecciones catalanas sería "muy negativo" para la economía catalana y confía que los partidos políticos se pongan de acuerdo para formar gobierno.

En una entrevista de TVE recogida por Europa Press, Sánchez Llibre no considera que "exista tal irresponsabilidad para que puedan producirse unas nuevas elecciones" y ha vaticinado de que esto no va a suceder.

"Me atrevería a hacer una apuesta de que no se van a repetir las elecciones. Todos los grupos son conscientes de que la repetición de las elecciones sería muy negativa para la economía catalana y no sé cuál va a ser la configuración final, pero al final se van a poner de acuerdo. Convencidísimo", ha sostenido.

Sánchez Llibre también ha deseado que el nuevo Govern sea capaz de diseñar una hoja de ruta para la recuperación de la economía: "Si no hay recuperación, estamos perdidos".

Sin embargo, ha sostenido que las elecciones del pasado domingo han dado como resultado "que es posible" que vuelva a haber dificultades para configurar un gobierno que vaya en la dirección de la reconstrucción de la economía y de defender el bienestar de todos los ciudadanos.

"Vamos a ver si tenemos la suerte de que todas las formaciones políticas se pongan de acuerdo a favor de la reconstruir la economía, de salvar empleos, de aportar políticas 'business friendly", ha sostenido.

DIÁLOGO

Sánchez Llibre ha explicado que desde la patronal han reclamado la posibilidad de que exista "un pacto de país" entre el Govern, los sindicatos y las patronales para la reconstrucción de la economía.

Ha sostenido que existe un conflicto evidente entre Catalunya y el resto de España que debe solucionarse a través del diálogo entre el Gobierno y el Govern: "Los políticos son los que deben resolver esta situación".

Preguntado por unas declaraciones del ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, sobre la posibilidad de introducir una nueva modalidad de expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) de cara al futuro, Sánchez Llibre ha sostenido que cualquier modernización de políticas para evitar la pérdida de empleo le parecen perfectas.

Ha destacado que lo "más importante" es evitar que las empresas viables cierren, y ha insistido que piden ayudas para las empresas que tengan la posibilidad de continuar con su actividad económica.