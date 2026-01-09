Sánchez Llibre (Foment) califica de "claramente insuficiente" el nuevo modelo de financiación

Archivo - El presidente de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, ha calificado de "claramente insuficiente" el nuevo modelo de financiación autonómica acordado entre el Gobierno central y ERC al considerar que no resuelve los déficits que tiene Catalunya en financiación e inversión en infraestructuras, en sus palabras.

La patronal ha recordado que su posicionamiento ante este acuerdo, que supondría 4.700 millones de euros extra para Catalunya, se ha centrado en reclamar una Agencia Tributaria Catalana que recaude, gestione, liquide e inspeccione todos los impuestos generados en el territorio, informa en un comunicado este viernes.

Ha alertado de que la falta de inversión en infraestructuras en los últimos 14 años supone un déficit de 42.500 millones de euros, y ha criticado que el modelo vigente desde 2009 y caducado en 2014 ha demostrado ser "perjudicial para todas las comunidades autónomas".

"Si bien es positivo para Catalunya acceder a más financiación, no vemos el cambio de modelo que hace falta para mejorar su financiación e incrementar las inversiones en infraestructuras", ha argumentado Sánchez Llibre.

El presidente de Foment considera necesario que estos 4.700 millones de euros extra "sirvan para bajar impuestos e implementar políticas públicas que ayuden a mejorar la productividad, así como aliviar la presión a la que son sometidas las familias".