Sánchez Llibre (Foment) pide medidas "proporcionales y territorializadas" por mal tiempo

El presidente de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre. - EUROPA PRESS

BARCELONA 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, ha pedido que las medidas que se tomen para evitar accidentes en episodios de mal tiempo sean "proporcionales y territorializadas".

Lo ha dicho en declaraciones a la prensa este viernes después de que el Govern limitara la actividad en toda Catalunya por el episodio de viento de este jueves, que afectó especialmente a la zona de Barcelona.

Ha señalado que las medidas generalizadas perjudicaron a determinados territorios en los que no había el mismo temporal de viento que en Barcelona, y ha puesto como ejemplo las comarcas del Empordà (Girona) y el Ebro (Tarragona), en las que suele haber viento y este jueves no lo tuvieron.

El presidente de la patronal ha reclamado que haya la "máxima seguridad jurídica desde las perspectiva de la relación entre empresas y trabajadores" para evitar la, textualmente, parálisis económica.

Por último, ha pedido que estas medidas se decidan en la negociación entre empresas y trabajadores, y que el impacto económico no recaiga "única y exclusivamente" en los empresarios, por lo que ha pedido que se planteen ayudas, especialmente para las pymes.