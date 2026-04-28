Sánchez Llibre (Foment) reclama mantener la energía nuclear como "garantía de suministro"

El presidente de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre - FOMENT DEL TREBALL

BARCELONA 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, ha reclamado mantener la "garantía de suministro de energía eléctrica que proporciona la energía nuclear", informa la patronal en un comunicado este martes.

Lo ha dicho en el marco de un viaje a Bruselas (Bélgica) donde la organización ha trasladado a las instituciones comunitarias la "necesidad de revisar la ejecución de la transición energética para que sea compatible con la competitividad industrial", además de la seguridad de suministro y el objetivo de neutralidad climática.

Para ello, la patronal señala como necesario evitar el paro y desmantelamiento de las centrales nucleares de Almaraz (Cáceres), Trillo (Guadalajara), Cofrentes (València), Vandellós y Ascó (Tarragona).

Ha dicho que extender la vida útil de las centrales nucleares "tendría un impacto claramente positivo sobre la economía española" y permitiría contener el precio de la electricidad.

Sánchez Llibre ha subrayado que no se puede "esperar más para anunciar la ampliación del ciclo productivo" de las centrales nucleares.