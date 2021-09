Sánchez Llibre (Foment) ve imposible que con "estas diferencias" el Govern acabe la legislatura

Lamenta la "deslealtad institucional" de JxCat y califica la situación de espectáculo lamentable

BARCELONA, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, ha sostenido que es imposible que un Govern con "estas diferencias públicas" pueda acabar la legislatura y ha calificado de espectáculo lamentable las divergencias en el Govern sobre la mesa de diálogo.

En una entrevista en Ser Catalunya este miércoles recogida por Europa Press, Sánchez Llibre también ha lamentado la "deslealtad institucional" de JxCat respecto al presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, en referencia al desacuerdo entre ambos socios de Govern con los representantes que deben acudir a la mesa de diálogo de este mismo miércoles.

"Ha habido una cierta deslealtad por parte de JxCat respecto al posicionamiento del presidente de la Generalitat, como pasó la semana pasada con la deslealtad de ERC respecto al posicionamiento de JxCat sobre al aeropuerto", ha sostenido.

Ha insistido en que desde el empresariado quieren un Govern estable y solvente y que estas deslealtades de las últimas 24 horas, en sus palabras, van en una situación contraria de lo que los empresarios quieren: "Queremos una hoja de ruta económica y que se resuelvan los conflictos".

Sánchez Llibre ha advertido de que los inversiones internacionales puede que duden de sus inversiones en Catalunya al ver esta situación y ha sostenido que el planteamiento de su candidatura en Foment del Treball es que vuelvan las empresas que marcharon de Catalunya, algo que por ahora ve imposible.

"Me hubiera gustado que cuando hiciera el resumen de mi actividad, de todas las empresas que se fueron, 'ésta, ésta y la otra' han vuelto, y aún no lo descarto, seguiré luchando para que esto sea posible, porque si no lo es, podría llegar a ser muy perjudicial", ha advertido.

Preguntado por si cree que pueden volver bancos como CaixaBank o Banco Sabadell, Sánchez Llibre ha dicho que no lo sabe porque dependen "más de Frankfurt" que no del Gobierno o del Govern de la Generalitat.

"Pero empresas industriales importantes que se marcharon, estoy convencido que volverán sin ninguna duda, pero con situaciones como las que estamos viviendo en estos últimos 15 días es imposible", ha añadido.

AEROPUERTO DE EL PRAT

Sánchez Llibre ha apostado por intentar reorientar la situación de la inversión en el Aeropuerto de Barcelona-El Prat, suspendida desde la semana pasada por el Gobierno tras constatar una falta de "confianza" del Govern.

"Tanto los agentes económicos y sociales de Catalunya, en este caso UGT, CC.OO., Pimec y Foment del Trabajo vamos en esta dirección. Y los agentes sociales, lo dice la Constitución y el Estatut, somos agentes relevantes para la buena marcha de la economía española. Por tanto, el Govern debería escuchar lo que planteamos", ha defendido.

Además, ha argumentado que hay más de 250 asociaciones que representan más del 90% del PIB catalán y más del 85% de generación de ocupación privada que están a favor de la ampliación del Aeropuerto de El Prat.

"Si el Govern no hace caso de todas nuestras reivindicaciones, que somos los elementos generadores de riqueza, yo creo que tendrán un problema. Creo que se está a tiempo, que el Govern se siente con el Gobierno para que esta ampliación del Aeropuerto de El Prat no descarrile en el último momento", ha sostenido.

Sánchez Llibre ha añadido que, de no ser así, la responsabilidad recaerá en el Govern, pero también en el Ejecutivo central ya que ve evidente que los ministros de Unidas Podemos en el Gobierno están haciendo campaña en contra de la ampliación.

PRECIO DE LA ELECTRICIDAD

Sobre el precio de la electricidad, Sánchez Llibre ha dicho que en España hay 29 millones de contratos entre las eléctricas y las familias, de los que a 18 no les afecta el precio de la energía actual.

"Los únicos contratos a los que afecta la situación actual del precio del 'pool' de electricidad son 11 millones de contratos que son regulados por el Estado", ha concretado.

Ha dicho que en estos 11 millones de contratos, el 60% del precio de la energía son impuestos y el 40% corresponde al precio regulado por el Estado.

"Aquí entendemos que la decisión del Gobierno es un planteamiento interesado con el que se quiere plantear toda la carga de la culpa a las eléctricas, y esto no es así", ha criticado, ya que considera que si se quiere hacer un mecanismo de fijación de precios diferente es necesaria una reforma estructural.

El Gobierno aprobó este martes un Real Decreto Ley para rebajar el precio de la factura de la luz que obligará a las compañías eléctricas a devolver parte de los beneficios extraordinarios que obtienen al repercutir sobre las centrales de generación de electricidad los costes de gas que no soportan, un importe que el Ejecutivo estima en 2.600 millones de euros.