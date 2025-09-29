Sánchez reivindica un periodismo riguroso ante el auge de "noticias falsas que se viralizan"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (i), y el conde de Godó y presidente-editor de La Vanguardia, Javier Godó (d), durante la entrega de la 3ª edición de los Premios Vanguardia, en el Palau de Congressos de Catalunya, a 29 de septiembre de 2025, en- Kike Rincón - Europa Press

Recuerda a los más de 200 informadores "asesinados" en Gaza

BARCELONA, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reivindicado este lunes un periodismo de calidad y comprometido con el rigor y la verdad ante el auge de "noticias falsas que se viralizan 6 veces más rápido que una (noticia) real".

Lo ha dicho en la clausura de los III Premios La Vanguardia en el Palau de Congressos de Catalunya, en Barcelona, a la que han asistido el rey Felipe VI; el presidente de la Generalitat, Salvador Illa; el presidente del Parlament, Josep Rull; el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, y la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, entre otros.

"9 de cada 10 españoles se ven expuestos a diario a noticias falsas que se viralizan 6 veces más rápido que una real, y el 40% de la población española reconoce que le resulta más difícil distinguir una noticia real que una noticia falsa", ha dicho.

Ha asegurado que el periodismo libra "una batalla desigual en un universo digital, en el que mercaderes de la mentira y traficantes de odio compiten con el periodismo honesto en el mercado de la atención".

CENSURA A "ESCALA INÉDITA"

Considera que de esta batalla depende en buena medida el futuro de la democracia, así como su salud y prosperidad, y se ha referido a la retirada del programa televisivo estadounidense del presentador Jimmy Kimmel tras sus comentarios que hizo acusando al movimiento MAGA de buscar rédito político del asesinato del activista ultraconservador Charlie Kirk.

"En algunos países vemos ataques directos; censuras, también, a programas a una escala inédita en décadas. Y no en cualquier parte, sino en naciones que han sido pioneras de las libertades de expresión y de la libertad de prensa. Allí se cancela al que piensa diferente y se atreve a disentir del poder establecido", ha lamentado.

"SEÑORES DEL ALGORITMO"

Sánchez también ha señalado a "los señores del algoritmo que impulsan una nueva censura desde sus monopolios de poder", mientras hay periodistas que se juegan la vida por desempeñar su labor como periodistas, ha dicho textualmente.

Ha puesto como ejemplo el caso de Gaza, con más de 200 informadores "asesinados hasta la fecha por ser testigos incómodos de la masacre y custodios de la verdad frente a la impunidad".

PROTEGER AL PERIODISMO

También ha llamado a proteger al periodismo y "evitar que se manipule como arma para difundir desinformación, incitar al odio o socavar las instituciones democráticas" con el objetivo de que la democracia no se convierta en un ritual vacío, ha dicho.

"Tenemos que alzar la voz contra cualquier intento de anularla (la democracia) porque, si esto ocurre, si perdemos nuestra libertad de expresión, de discrepar sin miedo a las represalias, estaremos sembrando la semilla de la tiranía", ha advertido.