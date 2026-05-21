Sandra Bestraten es escogida nueva decana del COAC hasta 2030 con el 42,64% de los votos

BARCELONA 21 May. (EUROPA PRESS) -

Sandra Bestraten ha sido escogida nueva decana del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC) hasta 2030 tras ganar las elecciones de la entidad con el 42,64% de los votos, informa en un comunicado el COAC este jueves.

Las elecciones, celebradas el 20 y 21 de mayo, han contado con 1.445 votos y la candidatura liderada por Bestraten ha sido la más votada por delante de Guim Costa Calsamiglia (1.165 votos) y Jacint Raurell i Bernadà (606), mientras que se han registrado 173 votos en blanco.

Bestraten formará Junta de gobierno con Marc Zaballa como secretario, Mònica Vila como tesorera, y Ricard Gratacòs, Alba Méndez y Pol Cuartero como vocales.

La nueva decana ha destacado la urgencia de recuperar el papel de los arquitectos como motor social y ha reafirmado el compromiso de la nueva Junta del COAC por defender una práctica profesional con procesos más ágiles y eficientes que permitan poner su potencial al servicio de la sociedad.

"En esta nueva etapa, queremos situar nuestro talento y nuestra innovación como una herramienta clave frente a la emergencia de vivienda, el envejecimiento de la población y la mitigación de los efectos del cambio climático, poniendo nuestro conocimiento técnico al servicio de las personas", ha afirmado.