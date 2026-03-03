Sanpera (Sateliot) alerta de la dependencia europea de terceros países en conectividad

Archivo - El consejero delegado de Satelio, Jaume Sanpera - SATELIOT - Archivo

Reivindica la necesidad de centros de decisión propios en Europa

L'HOSPITALET DE LLOBREGAT (BARCELONA), 3 (EUROPA PRESS)

El ceo de Sateliot, operadora catalana de satélites, Jaume Sanpera, ha advertido sobre el riesgo que supone para Europa depender de infraestructuras de conectividad controladas por terceros países, cuyas agendas pueden no coincidir con las de la Unión Europea (UE), en una entrevista concedida a Europa Press.

"La conectividad en Europa depende de terceros países que pueden tener nuestra misma agenda o no, y últimamente está pasando que no la tienen", ha aseverado, en el marco de su presencia en el Mobile World Congress (MWC), que se celebra del lunes al jueves en el recinto Gran Via de Fira de Barcelona, en L'Hospitalet de Llobregat.

Sanpera ha puesto como ejemplo la situación en Ucrania con el servicio Starlink (de SpaceX, fundada por Elon Musk), señalando que el control de la red depende de decisiones externas: "Conecta y desconecta según su decisión y sus necesidades", ha señalado.

Ante este escenario, ha defendido como "imprescindible" que Europa cuente con centros de decisión propios y tecnología soberana para evitar quedar bajo el paraguas de normativas como la US Cloud Act, que obliga a las empresas estadounidenses a entregar datos a su administración ante un requerimiento.

SATÉLITES CATALANES

En este contexto de autonomía, Sateliot lanzó sus primeros nanosatélites al espacio en 2021, correspondientes a la primera generación y destinados principalmente a la conectividad IoT.

De cara a 2027, prevé lanzar su segunda generación, llamada Tritó, que no solo ofrecerá conectividad a dispositivos IoT, sino que también podrán conectar teléfonos móviles con servicios de datos, voz y vídeo.

Sanpera ha incidido en una constelación "definitiva" de 450 satélites, impulsada por la tercera generación, que permitirá la conectividad directa al móvil incluso cuando el dispositivo esté en el bolsillo, sin necesidad de búsqueda manual de señal.

MISIÓN ESPACIAL ESPAÑOLA

La compañía contempla en sus planes lanzar 16 de estos nuevos satélites en 2027 y, a finales de este, enviará al espacio dos satélites Tritó a bordo del cohete Miura 5, de la empresa ilicitana PLD Space, en el marco de la primera misión espacial privada 100% española.

"El lanzamiento también es un riesgo. SpaceX podría decidir en cualquier momento que ya no es estratégico atendernos o priorizar a los clientes de su país o a los que no son competencia directa, como un satélite de imagen", ha analizado Sanpera.

SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

El ceo de Sateliot ha destacado la utilidad pública de esta red de satélites para cuerpos de seguridad como Mossos d'Esquadra o Policía Nacional, especialmente en zonas donde los avisos de emergencia (SMS regionalizados) no llegan actualmente a un 3% o 4% de la población.

"En desastres naturales, como pasó con la Dana, nuestra tecnología permite no solo enviar avisos a zonas remotas, sino que el usuario pueda responder, llamar al 112 o pedir ayuda desde cualquier lugar", ha subrayado.

Asimismo, ha señalado el ahorro de costes que supone para el mantenimiento preventivo de infraestructuras críticas (puentes, carreteras y vías de tren) mediante la monitorización constante por satélite.

ALIANZAS INTERNACIONALES Y FUTURO 6G

La compañía, que ya tiene acuerdos con 60 operadores móviles de todo el mundo --incluyendo gigantes de las telecomunicaciones como Jio en la India--, se centra en mercados estratégicos donde la cobertura terrestre es deficiente, como Brasil, Australia o Canadá.

De cara al futuro, Sanpera ha revelado que ya trabajan en el estándar 6G, que permitirá una continuidad de servicio absoluta donde el usuario no sabrá si su terminal está conectado a una torre terrestre o a un satélite, eliminando cualquier interrupción en la comunicación.