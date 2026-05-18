Sant Joan de Déu Lleida impulsa terapias ecuestres para adolescentes con problemas de salud mental

Momento de una terapia ecuestre. - SJD

LLEIDA 18 May. (EUROPA PRESS) -

Sant Joan de Déu Terres de Lleida ha impulsado un proyecto de terapias ecuestres para abordar problemáticas de salud mental graves en adolescentes atendidos en la Unidad Terapéutica Educativa Residencial Acompanya'm.

El objetivo es mejorar su bienestar emocional, potenciar las habilidades sociales y favorecer procesos de regulación emocional en un entorno terapéutico "distinto de lo habitual", informa Sant Joan de Déu en un comunicado de este lunes.

El proyecto, que ha contado con la participación de 20 adolescentes, comenzó en mayo de 2025 y finalizará este junio para retomarse en septiembre, y se lleva a cabo en Juneda (Lleida).

La iniciativa consiste en intervenciones asistidas con caballos, realizadas con profesionales de referencia y educadores sociales del centro, y permite un "abordaje global" de la persona al trabajar aspectos motores, cognitivos, emocionales y sociales.

El vínculo con el animal, el contacto con la naturaleza y el movimiento del caballo se convierten en elementos terapéuticos que facilitan "la motivación, la confianza y la participación activa".

Los indicadores muestran un "elevado grado de satisfacción" entre los participantes, con una asistencia superior al 80%, y muchos de los adolescentes han expresado su deseo de continuar participando en actividades similares.