Sant Joan de Déu de Manresa (Barcelona) pedirá el 'certificado covid' a acompañantes de ingresados

La Fundación Althaia pedirá el certificado de vacunación a los acompañantes que quieran acceder al Hospital Sant Joan de Déu de Manresa (Barcelona) para visitar a un paciente no covid ingresado en las plantas de hospitalización convencional, unas visitas que se podrán hacer en horario restringido entre las 9 y las 13 horas.

Según un comunicado de la fundación este miércoles, los acompañantes de los pacientes ingresados en la UCI también deberán presentar la pauta completa de vacunación y podrán entrar al hospital de 12 a 14 horas y de 18 a 20 horas.

Las personas no vacunadas también podrán acceder al hospital como acompañantes, pero tendrán que presentar un test de antígenos o una PCR realizada las últimas 72 horas, y los no vacunados que han pasado la enfermedad los últimos seis meses no será necesario que presenten prueba.

La institución ha revisado la normativa de acceso a las instalaciones de Althaia por parte de los usuarios y familiares, "buscando el equilibrio entre el bienestar del enfermo ingresado y minimizar el riesgo que los pacientes se contagien".

La fundación ha señalado que atendiendo a que un 70% de la población ya tiene la pauta completa y se está en una fase de contención, se ha optado por usar el certificado covid como "una herramienta que debería permitir reducir el riesgo de contagios intrahospitalarios".