Sant Pau de Barcelona y Fundació Carreras se unen para mejorar el seguimiento de donantes de médula

BARCELONA 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Hospital de Sant Pau de Barcelona y la Fundació Josep Carreras contra la leucemia, que gestiona el Registro de Donantes de Médula Ósea (Redmo), han formalizado un convenio de colaboración para reforzar la protección y el seguimiento de los donantes del registro, han informado este miércoles en un comunicado.

El acuerdo crea un marco estable de asesoramiento experto para analizar, con las técnicas actuales de secuenciación masiva, determinados trabajos genéticos que pueden aparecer en casos específicos y que, de manera excepcional, podrían tener implicaciones para la salud del donante.

El Redmo es un registro integrado en el sistema nacional de salud que recluta y acompaña donantes voluntarios y hace la búsqueda para pacientes que necesitan un trasplante de médula ósea a cualquier lugar del mundo.

En los últimos años, la incorporación de herramientas de análisis genético más exhaustivas, especialmente en el estudio de determinadas recaídas de los receptores, ha incrementado la capacidad de detectar variantes genéticas que podrían ser de origen del donante.

En un contexto de evolución acelerada de diagnóstico genético, el adjunto del Laboratorio de Hematología de Sant Pau, Guillermo Ramil, ha asegurado que cada vez se entiende "mejor" la predisposición genética en algunas neoplasias hematológicas y este progreso obliga a crear circuitos de valoración y asesoramiento que permitan actuar con responsabilidad.

El convenio define el papel del Hospital de Sant Pau como centro de referencia para el contraste experto: "El objetivo es disponer de un apoyo especializado que nos ayude a interpretar correctamente estos hallazgos y a orientar, si es necesario, la comunicación y el seguimiento del donante de acuerdo con los estándares internacionales y con los requisitos más estrictos de confidencialidad", ha explicado el director del Redmo, Sergi Querol.