Santa Bárbara y Bold acuerdan implementar sistemas avanzados de energía en sus vehículos

Acuerdo entre Santa Bárbara y Bold - GDELS

BARCELONA 11 May. (EUROPA PRESS) -

Santa Bárbara Sistemas (SBS), empresa de soluciones terrestres de defensa, ha firmado un acuerdo de colaboración estratégica con Bold Technology (Bold), compañía catalana especializada en electrificación avanzada, sistemas de energía de alto rendimiento y software inteligente.

Este acuerdo "refuerza la presencia industrial y tecnológica de Santa Bárbara Sistemas en Catalunya y supone un nuevo paso en la consolidación del corredor de defensa catalán, mediante la incorporación de capacidades de alto valor añadido", informa la compañía en un comunicado este lunes.

La colaboración entre ambas compañías se centrará en el desarrollo de soluciones avanzadas de baterías de alto rendimiento y sistemas energéticos de nueva generación para vehículos del sector defensa, con el objetivo de mejorar la eficiencia energética, la gestión inteligente de potencia y el rendimiento operativo de las plataformas terrestres.

Con esta alianza, Santa Bárbara Sistemas incorpora "capacidades punteras en electrificación avanzada" para reforzar sus desarrollos en movilidad militar, integrando soluciones orientadas a optimizar la autonomía, la eficiencia energética y la resiliencia operativa de sus vehículos.

Bold, con sede en Montmeló (Barcelona), desarrolla soluciones integradas que combinan sistemas de baterías de alto rendimiento, electrónica de potencia y software inteligente de gestión energética para entornos de alta exigencia, incluyendo defensa y movilidad avanzada.