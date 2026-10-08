Santa Coloma, Sant Adrià y Diputación de Barcelona abordan la recuperación del Besòs tras la riada

Varias personas observan la crecida del río Besòs a causa de las lluvias torrenciales de la pasada noche, a 4 de octubre de 2026, en Santa Coloma de Gramenet, Barcelona, Catalunya (España). Protecció Civil de la Generalitat ha enviado un Es-Alert a la pob - Kike Rincón - Europa Press

BARCELONA, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los Ayuntamientos de Santa Coloma de Gramenet y Sant Adrià de Besòs (Barcelona), junto a la Diputación de Barcelona, ya abordan la recuperación del río Besòs tras las riadas que sufrió entre el sábado y el domingo y, en menor medida el lunes, por el temporal de lluvias en el este de Catalunya.

En declaraciones a Europa Press, la alcaldesa de Santa Coloma, Mireia González, y la de Sant Adrià, Filo Cañete, han asegurado haber iniciado los trámites con la Diputación, encargada del mantenimiento del Parque Fluvial, y de la Agència Catalana de l'Aigua (ACA), que gestiona la desembocadura, para reactivar la zona.

A su paso por Santa Coloma, el río no ha tenido afectaciones importantes a parte de dejar numerosos residuos vegetales y arrastrar arena a las orillas, como tampoco lo ha tenido en Sant Adrià, donde sí ha quedado dañada la parte de la desembocadura.

En el caso de la zona que atañe a la Diputación, la inversión necesaria para recuperar el estado del río forma parte del presupuesto anual, que cuenta con una partida especial para este tipo de episodios, y se espera finalizar los trabajos con la máxima brevedad.

SANTA COLOMA

González ha hecho un llamamiento a la ciudadanía a respetar las indicaciones del Parque Fluvial del Besòs, cerrado hasta nueva orden, y ha destacado el buen funcionamiento de los sistemas para evacuar el río, que han evitado "daños importantes" al espacio urbano.

Según la alcaldesa, esta es "una inversión que no se ve pero que se nota cuando más falta hace" y ha emplazado a seguir trabajando para la adaptación de la ciudad ya que, ha insistido, es evidente el resultado donde han habido intervenciones.

A las 7 horas del domingo el Besòs alcanzó su mayor caudal en más de 20 años al pasar por Santa Coloma: 937 metros cúbicos por segundo, por debajo de los 1.157 registrados en 1994, aunque, sorprendentemente, no tuvo grandes efectos en el parque.

FLORA Y FAUNA

Según explica a Europa Press el asesor de Infraestructura Verde y Estrategia Besòs del Ayuntamiento de Santa Coloma, Tomàs Carrión, que ha vuelto al consistorio tras dejar su cargo como secretario general en la Conselleria de Interior, el parque "resistió muy bien" la riada.

Sin embargo, ha dicho que se tendrán que llevar a cabo trabajos para "recomponer" el espacio, ya que la zona del parque dedicada a la fauna ha tenido afectaciones mínimas por la riada, que también han servido para detectar la presencia de algunos animales, como un ejemplar de serpiente de agua de medio metro de longitud.

SANT ADRIÀ

Cañete ha asegurado que las afectaciones a la zona del parque que comprende Sant Adrià han sido mínimas, por lo que ya está abierto a la ciudadanía, si bien la parte más afectada ha sido la desembocadura, en manos de la ACA.

Señala que el temporal sí ha tenido grandes afectaciones en la ciudad, especialmente en el centro, que han llevado al consistorio a pedir la declaración de zona catastrófica a la Delegación del Gobierno.

Bibliotecas, equipamientos juveniles e instalaciones deportivas han sufrido las consecuencias de las lluvias, así como 2 edificios adyacentes a la plaza Mossèn Anton, en el foco de las afectaciones, donde el agua inutilizó el cuadro eléctrico y los mantienen sin luz hasta este miércoles.

TRES XEMENEIES

Al preguntársele por el futuro barrio de las Tres Xemeneies, que se prevé que alberguen más de 1.700 viviendas, y su relación con las lluvias al encontrarse en una zona inundable, Cañete ha asegurado que desde el principio "ya se está trabajando en ello".

"No escondemos que el barrio estará situado en una zona inundable, como lo estamos en Sant Adrià", ha sostenido la alcaldesa, apuntando que la diferencia entre ambos es que la ciudad fue construida sin criterios de resiliencia climática, al contrario que las Tres Xemeneies.

Ha asegurado que la zona "contará con los elementos que permitan paliar los futuros problemas" que se puedan derivar de los temporales de lluvia que, previsiblemente, serán cada vez más frecuentes en el futuro.