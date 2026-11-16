Santa Perpètua de Mogoda (Barcelona) crea un buscador de extraescolares para llegar a las familias

Imagen del buscador de actividades extraescolares. - DIPUTACIÓN DE BARCELONA

BARCELONA 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Santa Perpètua de Mogoda ha puesto en marcha un buscador digital de actividades extraescolares con el apoyo de la Diputación de Barcelona para "garantizar una oferta educativa más accesible, inclusiva y equitativa".

El buscador facilita a las familias información completa sobre las oportunidades educativas disponibles en el municipio para hacerla más visibles, informa la Diputación en un comunicado este lunes.

La estrategia también prevé reforzar la coordinación entre las asociaciones de familias (AFA) y las entidades locales y permite que cualquier niño pueda participar en las actividades extraescolares de otros centros educativos.