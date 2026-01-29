Santacreu (Cámara de Barcelona) analiza con empresarios los retos de Anoia como "comarca industrial"

Los participantes de la reunión. - CÁMARA DE BARCELONA

BARCELONA 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Cámara de Barcelona, Josep Santacreu, y el presidente del ente en la Anoia (Barcelona), Xavier Badia, han analizado con empresarios los retos de esta "comarca industrial", informa en un comunicado este jueves.

Durante la reunión se ha tratado la necesidad de potenciar la Anoia en el ámbito industrial y se ha lamentado que algunas obras no avanzan al ritmo deseado.

Además, los empresarios han señalado la falta de inversión y la poca resiliencia de la infraestructura ferroviaria catalana y el impacto que esto tiene en la competitividad de las empresas.

Sobre la formación, se ha reclamado la ampliación y mejora de las instalaciones del Institut Milà i Fontanals de Igualada para aumentar la oferta de ciclos de grado medio y superior.

Por último, los empresarios han abordado un proyecto que "podría mejorar la gestión mediante la regeneración de agua de la depuradora" para destinarla a procesos industriales.