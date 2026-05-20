Santacreu (Cámara de Barcelona) destaca el "potencial enorme" de Argelia

El presidente de la Cámara de Barcelona, Josep Santacreu - EUROPA PRESS

BARCELONA, 20 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Cámara de Barcelona, Josep Santacreu, ha destacado el "potencial enorme" de la economía de Argelia, que ha recordado que es uno de los mayores países de África y que cuenta con una población de 42 millones de personas y con una media de edad joven.

Lo ha dicho este miércoles en la apertura de una jornada sobre las oportunidades de negocio en Argelia, en la que ha añadido que el país es un "socio clave" para el suministro de gas para Europa y, especialmente, para España.

"Argelia ha sido un país estratégico para la seguridad energética y hoy lo es más", ha dicho Santacreu, que ha añadido que no solo lo es en la energía, sino en otros ámbitos económicos.

En este sentido, ha recordado que el país norteafricano "está impulsando planes de modernización", especialmente en la industria, y que está atrayendo cada vez más inversión extranjera.

Además, ha subrayado que las empresas españolas lo tienen "más asequible" para asentarse en el país que las de otros estados europeos por la relación histórica entre España y Argelia.

"ESTRATÉGICO Y ESENCIAL"

Santacreu ha asegurado que Argelia es un país "estratégico y esencial para el presente y el futuro de la economía del Mediterráneo".

Ha lamentado que el país norteafricano "sigue siendo un país poco conocido para muchos, pese a su enorme relevancia" para España, para el Mediterráneo y para África.

Por otro lado, ha celebrado que Argelia haya vuelto a participar en las reuniones de la Asociación de Cámaras de Comercio e Industria del Mediterráneo (Ascame), tras un tiempo ausente.

El presidente de la Cámara de Barcelona ha subrayado la voluntad y el interés de profundizar en esta relación con la economía argelina.