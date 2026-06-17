Santacreu (Cámara de Barcelona) pide que el pacto europeo por el Mediterráneo incluya a las empresas

El presidente de la Cámara de Barcelona, Josep Santacreu, junto a la presidenta de la Cámara de Croacia, Sara Strljic, y el presidente de la Cámara de Industria de Jordania, Fathi Al Jaghber, este miércoles en Barcelona. - EUROPA PRESS

BARCELONA, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Cámara de Barcelona y de la Asociación de Cámaras de Comercio e Industria del Mediterráneo (Ascame), Josep Santacreu, ha defendido la necesidad de que el futuro pacto europeo por el Mediterráneo incluya también la "mirada" de las iniciativas privadas.

Lo ha dicho durante la primera jornada del III Foro Económico y Social del Mediterráneo que se celebra hasta el jueves en Barcelona, en una sesión en la que ha participado junto a la presidenta de la Cámara de Croacia, Sara Strljic, y el presidente de la Cámara de Industria de Jordania, Fathi Al Jaghber.

Ha explicado que el pacto se aborda desde la mirada pública, de los gobiernos y de las universidades, pero que, si se quiere desarrollar la región mediterránea, debe incluir también al sector empresarial, y detallado prevé reunirse en dos semanas con la Comisaria Europea para el Mediterráneo, Dubravka Suica, para "poner a su disposición" la red de cámaras de Ascame.

Sobre Barcelona, ha explicado que la capital catalana aún es la "capital política y económica" del Mediterráneo, aunque señalado otras futuras opciones para este papel, como Estambul, El Cairo o Atenas.

"Siempre hemos sido un territorio abierto al mar, abierto al Mediterráneo, más que al interior de la meseta", ha sostenido Santacreu en un repaso a la tradición comercial de Catalunya, y también ha añadido que se debe trabajar para que otros países de la región puedan desarrollarse también.

STRLJIC Y AL JAGHBER

Strljic ha destacado el creciente peso de Croacia en el Mediterráneo, especialmente tras su entrada a la Unión Europea y al espacio Schengen, y lo que, ha defendido, "ha hecho al país más atractivo a las inversiones, el comercio y otras oportunidades de negocio".

Por su parte, Al Jaghber se ha mostrado optimista con la situación de Jordania y celebrado que dentro de los conflictos geopolíticos no se haya cerrado el estrecho de Bab el-Mandeb: "Estamos acostumbrados a los problemas en Oriente Medio, así que nos hacemos más fuertes cada vez", ha ironizado.