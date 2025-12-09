Santacreu (Cámara) y Valls (AMB) erigen Barcelona como "referente global" del sector de la salud

Valls, Poveda y Santacreu en rueda de prensa este martes - EUROPA PRESSS

BARCELONA, 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Cámara de Barcelona, Josep Santacreu, y el vicepresidente de Desarrollo Social y Económico del Área Metropolitana de Barcelona (AMB), Jordi Valls, han erigido a la metrópolis de Barcelona como "referente global" del sector de la salud.

Lo han dicho este martes en una rueda para presentar el informe 'La metròpolis de Barcelona. Invertir, treballar i viure 2025', junto a la directora de Análisis Económica de la corporación, Carme Poveda.

Santacreu ha destacado que entre 2020 y 2024 se han instalado más de 20 nuevos 'hubs' digitales y del ámbito de la salud en el área metropolitana, y ha señalado a la creación de empresas, la conectividad internacional y el sector de los congresos como otras de sus fortalezas.

También ha defendido que, para seguir posicionándose a nivel global, Barcelona debe potenciar su área metropolitana: "Nuestro futuro pasa por presentarnos al mundo como una metrópolis más grande que no solo la ciudad de Barcelona".

PERSONAS

Valls ha señalado que como "capital científica y tecnológica de España", Barcelona ha conseguido situarse como un referente europeo y global en el ámbito de la salud gracias a la coexistencia de capital público y privado.

Asimismo, ha reivindicado que el sector de salud supone beneficios directos para al ciudadanía: por un lado, potenciando el propio sistema de salud pública, y por otro lado, mejorando la estructura salarial.

45.000 EUROS PER CÁPITA

Poveda, que ha presentado el informe, ha indicado que el PIB per cápita del área metropolitana de Barcelona es de 45.000 euros, superior a la media de Catalunya y de España, y que la cifra ha crecido un 35% desde 2015.

Ha subrayado que la región metropolitana registró 77.037 millones de euros en exportaciones en 2024, un 1,5% menos que el año pasado, si bien supusieron el 20% de toda España, y las empresas exportadoras alcanzaron la "cifra récord" de 15.728, el 28% del total estatal.

También ha destacado que la provincia de Barcelona se encuentra en el puesto 14 del ranking internacional de actividad emprendedora con un 9%, la cifra más elevada de su historia y, de nuevo, por encima tanto de la media catalana como la española.

Por otro lado, Poveda ha señalado que Barcelona es la "única ciudad española" que se encuentra entre las ciudades con mayor captación de inversión global en salud, lista en la que ocupa el puesto 12, y se encuentra en tercera posición en número de publicaciones altamente citadas.