Santamaría afea a Sánchez "concesiones graciosas" al acercar a los políticos presos

Actualizado 02/07/2018 11:16:27 CET



Ironiza con poner en el CV la querella de Torra: "Querellada por defender la unidad de España"

BARCELONA, 2 (EUROPA PRESS)

La candidata a la Presidencia del PP Soraya Sáenz de Santamaría ha criticado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, haga "concesiones graciosas" a los independentistas acercando a los políticos soberanistas presos a cambio del apoyo recibido en la moción de censura, y le ha pedido cumplir la ley penitenciaria.

En declaraciones a los medios antes de participar en un acto este lunes en Barcelona, Santamaría ha advertido de que "la política penitenciaria no puede ponerse al servicio de los intereses de Pedro Sánchez y de lo que él ha pactado con los independentistas".

"Todos los españoles somos iguales ante la ley y a los presos se les tiene que aplicar la legislación penitenciaria", por lo que ha pedido no hacer concesiones a los independentistas pensando en sus intereses.

La exvicepresidenta del Gobierno ha mostrado su preocupación por que ERC haya vuelto "a la consulta y a declaración unilateral de independencia" en su conferencia nacional celebrada este fin de semana.

"Le pediría a Pedro Sánchez que no dé pasos atrás, hemos logrado con el esfuerzo de todos que la declaración de independencia no tenga efecto", ha reclamado Santamaría, que ha recordado que han conseguido que en el Govern no estén los que participaron en esta declaración.

"Pedro Sánchez no puede, porque le hayan regalado el Gobierno, regalar el discurso a los independentistas", ha insistido, reclamándole que cuide a los catalanes que se sienten catalanes y españoles y según ella no pueden hablar.

Durante el acto con afiliados, la candidata popular se ha referido a la querella que interpuso contra ella el presidente de la Generalitat, Quim Torra, por no publicar en el Diari Oficial de la Generalitat (Dogc) los nombramientos de consellers: "Se la gané y lo volvería a hacer".

En tono irónico, ha explicado que cuando se lo contó a su marido, éste le dijo: "Ponlo en el currículum: querellada por defender la unidad de España".

Preguntada por su receta para Cataluña, la candidata ha expresado que hay que fortalecer la convivencia --porque los catalanes "merecen vivir tranquilos"-- y fortalecer la presencia del Estado y sus instituciones.

ENCUESTAS

Sobre las encuestas que la sitúan como favorita, ha destacado que en esta recta final es una noticia importante y asienta dos ideas: que puede ser la mejor candidata para recuperar a votantes del PP que han ido a otros partidos y que "es muy factible" que pueda ganarle a Pedro Sánchez.

En el acto, ha afirmado que tiene energía y experiencia y ha bromeado que a Pedro Sánchez le toca pilotar a un Gobierno que es Boeing 747 cuando no sabe ni siquiera llevar una avioneta, y ha recordado que gobierna con los presupuestos del exministro Cristóbal Montoro: "Somos tan eficaces que seguimos gobernando después de cesados".

Al actual presidente del Gobierno también le ha criticado los "cheques" con los presos de ETA, pese a que la banda está derrotada, sin discurso y disuelta, y, sobre que uno de los nombres que sonaron para presidir RTVE, el periodista Andrés Gil, borrara 13.000 tuits, ha bromeado con que equivale a tres 'Quijotes'.

Al preguntársele sobre la propuesta de Pedro Sánchez de exhumar los restos de Franco del Valle de los Caídos, Santamaría se ha limitado a decir: "Hay personas que no tienen retos de futuro, su política se limita a ver qué hacen con los restos del pasado".

ENRIC MILLO

El exdelegado del Gobierno en Catalunya Enric Millo ha presentado el acto, en el Hotel Grand Marina de Barcelona, y ha resaltado que Santamaría es "la mejor candidata" para ganar las elecciones y recuperar el Gobierno.

Ha destacado que la exvicepresidenta, además, conoce muy bien Cataluña y en la anterior legislatura abrió un proceso de diálogo con la sociedad catalana, incluso con el Govern, que no quiso dialogar.

Asimismo, ha ensalzado que, cuando fue el momento, el Gobierno de Mariano Rajoy y la vicepresidenta Santamaría pararon los pies a los independentistas para que no actuaran al margen de la ley: "Esa batalla la ganamos nosotros".