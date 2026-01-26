Santano asegura "al 99%" que la incidencia en Estació de França (Barcelona) no es un ciberataque

Archivo - El secretario de Estado de Transporte, José Antonio Santano, en una imagen de archivo - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Estado, José Antonio Santano, ha asegurado "al 99%" que la incidencia en el centro de control de Adif de la Estació de França (Barcelona) de este lunes por la mañana no es un ciberataque.

"A estas alturas de la tarde tenemos ya al 99% la información de que no ha sido un ciberataque. Y estamos a punto de tener una información completa que nos explique las causas", ha dicho en una entrevista en 3CatInfo, recogida por Europa Press, en la que, preguntado por si podría haber sido un sabotaje, ha respondido que no tiene información al respecto.

Sobre las diferentes incidencias, Santano ha explicado que se han detectado puntos en los que se quiere trabajar: espacios del entorno ferroviario, de las bandas del ferrocarril, de algunos puntos de protección en los túneles "en los que el mantenimiento a veces requiere de iniciativas rápidas".

"Eso es lo que estamos haciendo y no vamos a parar" y reitera que se resolverán todos los puntos que puedan suponer algún tipo de problema de mantenimiento o riesgo de cara a lluvias como las que se han producido.

Afirma que se está trabajando con la Generalitat "para que la movilidad esté garantizada en la medida de lo posible", especialmente en las líneas R1 y R2, que son las más importantes, en sus palabras, porque mueven al 80% de la ciudadanía, así como también la R4.

SERVICIO PARA ESTE MARTES

Preguntado por si este martes se garantizará el 100% del servicio, ha respondido que se está trabajando para que haya un servicio mejor que el de este lunes: "Eso no será difícil. Y estamos trabajando también para que donde no pueda haber servicio ferroviario tengamos una alternativa de transporte".

"Lo importante es que la información sea clara y que la gente sepa cuáles son los medios de transporte que tiene para desplazarse. Este es nuestro objetivo ahora mismo", añade.

Además, ha insistido en la importancia de transmitir un mensaje de confianza en el sistema: "El sistema ha funcionado en clave de bloqueo. Es decir, lo que ha hecho es, cuando no estaban las cosas claras, cuando había inestabilidad, lo que ha hecho es parar el sistema. El principal objetivo del sistema es la seguridad".

CESES

Sobre los ceses del director operativo de Rodalies, Josep Enric García, y al director general de explotación y mantenimiento de Adif, Raúl Míguez, tras las interrupciones de este servicio en Catalunya, Santano, ha indicado: "Es una manera también de enviar un mensaje, pero sobre todo a la sociedad catalana, de lo serio que nos tomamos lo que está pasando".

En cuanto a si se sabrá este martes quién es el nuevo director operativo de Rodalies, ha dicho que se debe hablar con la Generalitat porque "corresponde a ambas partes, pero especialmente a la Generalitat, determinar un poco la propuesta" y que todavía es un poco prematuro, dice textualmente.