Santano asegura que se están "dando pasos, avanzando" para normalizar el servicio ferroviario

El secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano. - EUROPA PRESS

BARCELONA 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, José Antonio Santano, ha asegurado que se están "dando pasos, avanzando y trabajando" para normalizar el servicio ferroviario en Catalunya.

Lo ha dicho este lunes en el acto de colocación de la primera piedra de la ampliación de la planta de Elian en el Puerto de Barcelona, en el que también han participado el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, y el conseller de Presidencia de la Generalitat, Albert Dalmau, entre otros.

Santano ha señalado que esta normalización también se da en el caso de las mercancías, con la apertura parcial del túnel de Rubí (Barcelona) a principios de este mes.

Ha explicado que la prioridad es tanto el transporte de pasajeros como el de mercancías, que ha dicho que "forman parte de la potencia económica" del Puerto de Barcelona.

El secretario de Estado ha añadido que las obras necesarias para solucionar los problemas de la infraestructura serán "compatibles con la actividad económica y el paso de mercancías".