Santano dice que no hay "nada" que los sindicatos ferroviarios pidan y el Gobierno no pueda cumplir

BARCELONA 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, ha afirmado este viernes que no hay "nada" entre las exigencias de los sindicatos ferroviarios que el Gobierno no pueda cumplir, y ha señalado que, tras la segunda reunión de este jueves, los sindicatos reconocieron avances, en sus palabras.

"Vamos a ver cómo avanzan las cosas, pero ellos tienen una gran preocupación en todos los temas que tienen que ver con reforzar conservación y seguridad", ha dicho en una entrevista en 'La2Cat' y Ràdio 4 recogida por Europa Press, al preguntársele por la huelga de los maquinistas convocada para el 9, 10 y 11 de febrero.

"Creo que sintonizamos mucho con lo que ellos están planteando", ha asegurado.

REAPERTURA DEL TRAMO DE LA R4 Y LA AP-7

Preguntado por el tramo afectado en la R4 entre Martorell y l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) tras el corte por desprendimiento de parte de un terraplén en Sant Feliu de Llobregat (Barcelona) este jueves por la tarde, ha asegurado que la incidencia estará resuelta "en cuestión de dos horas prácticamente".

Ha explicado que el próximo lunes ya se abrirá a la circulación la AP-7 en sentido sur entre Martorell y Gelida (Barcelona): "Los tres carriles se podrán abrir el lunes. Tenemos que hablar con el Servei Català de Trànsit (SCT) para ver cómo coordinamos esa operación. A mí me dicen que la obra la tenemos terminada", ha dicho.

Ha apuntado que es "una buena noticia" para el Puerto de Barcelona y para el movimiento de mercancías que este jueves se reabriera la reapertura del túnel de Rubí (Barcelona), para, según él, desahogar los acopios de materiales existente.