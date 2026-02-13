Santano prevé que los límites de velocidad por obras urgentes en Rodalies se eliminen en abril

El secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, y la consellera de Territorio y portavoz del Govern, Sílvia Paneque - EUROPA PRESS

El secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, ha estimado que las limitaciones de velocidad derivadas de las obras de urgencia llevadas a cabo en Rodalies desde el accidente ferroviario en Gelida (Barcelona) estén eliminadas en abril, y que la mitad de ellas lo estén a finales de este mes de febrero.

Lo ha dicho este viernes en una rueda de prensa en la estación de Sants de Barcelona junto a la consellera de Territorio y portavoz del Govern, Sílvia Paneque, en la que ha precisado que desde entonces de han detectado 91 puntos de obra urgentes en los que trabajar, con 20 ya resueltos y 71 todavía pendientes.

"Ahora mismo, hay 200 limitaciones temporales de velocidad. Aproximadamente el 50% vienen de obras que ya estaban en marcha y el resto son derivadas de las obras de emergencia, que vamos a eliminar entre este momento y el mes de abril", ha destacado Santano, quien ha dicho que prevé quedarse al menos una semana más en Barcelona, donde se instaló el 3 de febrero para abordar la crisis de trenes.

