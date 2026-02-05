Santano prevé recuperar todas las líneas de Rodalies sin limitaciones de velocidad en abril

Archivo - El secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, José Antonio Santano, en una imagen de archivo. - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, ha afirmado este jueves que se han fijado como objetivo haber reabierto todas las líneas de Rodalies y que funcionen sin limitaciones de velocidad en abril: "A lo largo del mes de abril tendremos las últimas limitaciones temporales de velocidad suprimidas", ha dicho en una entrevista en 3CatInfo recogida por Europa Press.

Rodalies tendrá operativas el conjunto de las líneas (a excepción de la R3, en su tramo en obras anterior a la actual crisis) "aproximadamente en dos semanas", pero con limitaciones temporales de velocidad, que en abril se prevé eliminar.

Todo ello se dará cuando se haya intervenido en prácticamente la totalidad de los 91 puntos críticos que Adif ha encontrado en la infraestructura, y sobre los que se ha acabado la intervención en 12; y se combinarán las obras en los puntos críticos con reaperturas paulatinas de puntos que funcionan ahora con planes alternativos de transporte.

En estos 91 se está actuando "de emergencia", más allá de los 648 puntos de la red que Adif monitoriza, que requieren mantenimiento preventivo.

DESPRENDIMIENTO EN SANT FELIU

Sobre el desprendimiento este jueves por la tarde en Sant Feliu de Llobregat (Barcelona), que ha obligado a cortar la R4 entre l'Hospitalet de Llobregat y Martorell (Barcelona), ha dicho que se ha cortado la vía "por precaución", y que prevé a lo largo de la noche acabar las obras de reparación.

A pesar de ello, ha dicho que "con buen criterio" Renfe y la Generalitat desplegarán un plan alternativo de transporte por carretera porque se mantendrán, probablemente, incidencias durante el viernes.

Ha afirmado que se trata de una incidencia que "tiene otra naturaleza", en comparación con el resto de las incidencias de Rodalies actuales, porque se trata de un desprendimiento en una zona de obras para soterrar las vías a su paso por Sant Feliu.

GRATUIDAD DEL SERVICIO

Santano ha reafirmado que la gratuidad del servicio se mantendrá lo que tenga que durar, en sus palabras: "Si el servicio que estamos dando no es un servicio de calidad y aceptable, pues no podemos cobrárselo a los ciudadanos de Catalunya".

Respecto a las compensaciones por los planes alternativos a la Generalitat, ha dicho que el acuerdo que tienen es que las asuma el Gobierno, como se hace con los planes alternativos por cortes por obras.

"Nunca hemos tenido problemas en esto. De verdad que ahora el asunto es que hay que resolver y abordar los problemas", aunque no ha concretado si, por ejemplo, asumirán el coste del levantamiento del peaje en la C-32 durante el corte en la AP-7.

4,2 A RODALIES

Respecto a la encuesta de este jueves del Centre d'Estudis d'Opinió de la Generalitat, en que se puntúa el servicio de Rodalies con un 4,2, antes de esta crisis, ha respondido: "Yo preferiría que ahora no preguntaran, no tengo duda de que la nota sería bajísima"

Ha dicho que el servicio actual deja mucho que desear por circunstancias de sobra conocidas, en sus palabras, y ha abogado por seguir actuando con inversiones en la red: "O afrontamos esto y actuamos, y es lo que estamos haciendo, o esto no tendrá solución, porque si dejamos que se siga deteriorando, que siga teniendo problemas, lo que vamos a conseguir es que no preste el servicio".

HUELGA DE MAQUINISTAS

Sobre el estado de las negociaciones con los maquinistas por la huelga convocada para los días 9, 10 y 11 de febrero, ha dicho que si se siguen haciendo bien las cosas, en sus palabras, hay posibilidades de que la huelga "no se produzca" porque se satisfagan los planteamientos de los sindicatos.

"Las circunstancias, en determinados momentos, te pueden empujar o acelerar proyectos e ideas que estaban ya encima de la mesa. O sea que yo creo que tenemos una buena oportunidad todos de cerrar bien este capítulo", ha valorado.