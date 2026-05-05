Santano sitúa en junio la eliminación de las 47 limitaciones de velocidad existentes en Rodalies

Archivo - El secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, José Antonio Santano - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 5 May. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, José Antonio Santano, ha situado para este junio la eliminación de las 47 limitaciones de velocidad aún existentes en Rodalies tras la reparación de las infraestructuras por la huelga de maquinistas a raíz de la muerte de un maquinista en prácticas en Gelida (Barcelona) en enero.

Ha explicado que, aunque se esperaba para abril la eliminación de todas las limitaciones temporales (que llegaron a las 216), con el trabajo sobre el terreno surgen "mil incidencias", pero ha hablado de un horizonte positivo y ha insistido en que el objetivo del Gobierno es dar máxima fiabilidad, ha dicho en una entrevista en Ser Catalunya recogida por Europa Press.

Ha explicado que a finales de abril la oferta de trenes se ha ubicado en el 96% antes de la crisis en el servicio y que se han ido "recuperando" los usuarios, con alrededor del 90% desde antes del accidente en Gelida.

Preguntado por la cifra absoluta de viajeros diarios, que antes de la crisis era de cerca de 400.000, los ha situado en abril entre los 340.000 y 350.000.

"Este mes de mayo, con las nuevas líneas, la eliminación de las lanzaderas ferroviarias y con las nuevas prolongaciones de las líneas, estoy seguro de que esa cifra va a mejorar", ha dicho.

ESTADO DE LAS LÍNEAS

Sobre el estado de las líneas, ha señalado que la R1 funciona "prácticamente" entera sin dificultades; la R8, con el túnel de Rubí (Barcelona) ya abierto para mercancías, en junio va a tener una doble vía también con servicio para pasajeros y la R4 funciona sin lanzaderas ferroviarias, entre otros.

Ha defendido que este sábado 8 de mayo se acabe la gratuidad del billete de Rodalies, el cual no se ha cobrado desde el 26 de mayo.