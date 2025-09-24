Sanz (BComú) pide poner a Palestina "en el centro" durante la Mercè y que sea país invitado en 2026

Sanz en rueda de prensa por la fiesta mayor de la Mercè de Barcelona - ALBERTO PAREDES - EUROPA PRESS

BARCELONA 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La líder de BComú en el Ayuntamiento de Barcelona, Janet Sanz, ha pedido poner a Palestina "en el centro" durante la celebración de la fiesta mayor de la Mercè y ha propuesto que sea país invitado durante la edición del próximo año.

"Me gustaría que este año sea el año del pueblo palestino, pero que culmine con que el próximo año sea Palestina el país invitado a la Mercè", ha afirmado en rueda de prensa este miércoles, donde ha insistido al alcalde, Jaume Collboni, que haga todo lo posible para garantizar la seguridad de la Flotilla.

Le ha reprochado que "no se trata solo de hacer trucadas o enviar mensajes", sino de llevar a cabo acciones concretas activando todos los mecanismos políticos y diplomáticos que haga falta, lo mismo que, a su juicio, se debería hacer con un boicot a Israel.

Respecto al sondeo sobre política municipal publicado este miércoles por 'El Periódico' y que sitúa al PSC como primera fuerza y mantiene a BComú con tercera, Sanz ha expresado su preocupación por la "tendencia clara" de crecimiento de la extrema derecha.

También ha apuntado que aún quedan 2 años para las elecciones y que los utilizarán para "determinar quiénes serán las mejores personas para liderar" su formación, después de anunciar este lunes que este año dejará su acta de concejal y la política institucional.