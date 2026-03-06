Sara Belbeida (PSC) toma posesión como primera concejal de origen árabe y musulmana de Barcelona

Sara Belbeida toma posesión como nueva concejal del Ayuntamiento de Barcelona - EUROPA PRESS

BARCELONA, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

La nueva concejal del PSC en el Ayuntamiento de Barcelona, Sara Belbeida, ha tomado posesión de su cargo y se convierte en la primera edil de origen árabe y musulmana de la historia del consistorio, en sustitución del ya exconcejal Lluís Rabell, que se despidió del pleno el viernes pasado porque padece cáncer.

En un acto este viernes, al que han acudido el alcalde, Jaume Collboni, y representantes de todos los grupos municipales, Belbeida ha reivindicado su entrada en el consistorio como un "símbolo de que Barcelona está avanzando".

"Este momento no es solo mío", y ha afirmado que han contribuido a ello todas las familias de origen migrante que han hecho de Barcelona su hogar, y que espera que en los próximos años esto no sea una excepción sino la normalidad.

LA BARCELONA DIVERSA

Por su parte, Collboni ha afirmado que la entrada de Belbeida en el consistorio es un ejemplo de la "Barcelona diversa, que abre puertas, rompe techos de cristal y abre su espectro de representación política".

"Este es un paso más para que el pleno se parezca cada vez más a la ciudad", ha señalado el alcalde, que ha destacado que con la nueva concejal socialista, el conjunto de concejales pasa a ser plenamente paritario, con un 50% de hombres y un 50% de mujeres.

Belbeida, hasta ahora comisionada de Relaciones Ciudadanas y Diversidad Cultural y Religiosa, pasa a ocupar todas las carteras de Rabell, convirtiéndose en concejal del distrito de Horta-Guinardó, del Pla de Barris, Educación y Personas Mayores.