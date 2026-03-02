Sarawak (Malasia) presenta en el MWC su estrategia de cooperación tecnológica con Europa

Delegación del Gobierno de Sarawak en el MWC 2026 - GOBIERNO DE SARAWAK

L'HOSPITALET DE LLOBREGAT (BARCELONA), 2 (EUROPA PRESS)

El Gobierno de Sarawak (Malasia), a través del Ministerio de Servicios Públicos y Telecomunicaciones, ha asistido al Mobile World Congress (MWC) 2026 para presentar el '13th Malaysia Plan', su estrategia de cooperación tecnológica con Europa hasta 2030.

Con un estand propio en el MWC, que se celebra del lunes al jueves en el recinto Gran Via de Fira de Barcelona, en L'Hospitalet de Llobregat, ha mostrado un plan, que fija objetivos económicos como un PIB de 282.000 millones de RM (unos 53.000 millones de euros) en 2030.

Sarawak prevé alcanzar 10 gigavatios de capacidad instalada en 2030, con al menos un 60 % procedente de fuentes renovables, y su energía hidroeléctrica, "columna vertebral de su sistema", crecerá hasta los 4.800 MW, mientras que la solar alcanzará los 1.500 MW.

El viceministro de Servicios Públicos y Telecomunicaciones de Sarawak, Datuk Liwan Lagang, ha valorado su presencia en el MWC para "colaborar con empresas e instituciones europeas que buscan diversificar cadenas de suministro y desarrollar infraestructuras vinculadas a la economía digital".

"Queremos construir alianzas a largo plazo basadas en la confianza, la ejecución y objetivos compartidos", ha resuelto.