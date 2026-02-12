Sarroca (Meteocat) alerta de un "momento álgido" de viento, al que le quedan entre 5 y 6 horas

Archivo - Varias motos caídas a causa del viento en el barrio de Poble Nou, a 17 de enero de 2023, en Barcelona, Catalunya (España). - Kike Rincón - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

La directora del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), Sarai Sarroca, ha avisado de que a primera hora de este jueves se está en un "momento álgido" de viento, al que le quedan entre 5 y 6 horas, ha señalado que la predicción se está cumpliendo y ha destacado que ya hay registros de más de 100 kilómetros por hora en muchos lugares.

Entre ellos, ha destacado los registros de la muntanya del Puig Sesolles, en la cima del Montseny (Barcelona), con 167 km/h; seguido de Espot, con 134 km/h; Boí, con 119 km/h; Molló, con 114 km/h o Certascan, con 106 km/h, ha informado en rueda de prensa desde la sede de la conselleria de Interior.

También ha destacado que en el Puerto de Barcelona se han registrado vientos con 105 km/h, Mataró (Barcelona) con 104 km/h y en el barrio barcelonés del Raval, con 86 km/h, "el segundo registro más significativo de la serie" ya que desde el 2009 no se registraban unos datos similares.

