Archivo - Sateliot, GMV y la Agencia Espacial Europea impulsan una IoT satelital para "no depender del GPS". - SATELIOT - Archivo

El sistema permite a sus satélites conectar con dispositivos IoT sin recurrir a GNSS

BARCELONA, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La compañía catalana Sateliot, que ofrece conectividad 5G para Internet de las Cosas (IoT), la tecnológica GMV y la Agencia Espacial Europea (ESA) han impulsado el proyecto FreeGNSSNetwork, centrado en abrir su IoT satelital y "no depender del GPS", informa la empresa con sede en Barcelona en un comunicado este jueves.

El acuerdo se ha firmado en el marco de los actos por el 50º aniversario de la ESA, en un encuentro celebrado en ESAC (Madrid), con la presencia del director general de la propia ESA, Josef Aschbacher; la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant; el director de la Agencia Espacial Española (AEE), Juan Carlos Cortés, y otros representantes institucionales.

Se trata de un sistema que permite a sus satélites conectar con dispositivos IoT sin recurrir a sistemas de navegación por satélite (GNSS), un avance que "abre nuevas posibilidades en sectores como la Defensa y Seguridad, donde la autonomía tecnológica de Europa y la operación en entornos 'GNSS-denied' son estratégicas".

El cofundador y consejero delegado de Sateliot, Jaume Sanpera, ha destacado que este proyecto "posiciona a España como referente en innovación satelital y conecta a la industria europea con nuevos mercados de IoT y servicios 5G".

Las constelaciones satelitales en órbita baja, como la que está desarrollando Sateliot, permiten cubrir zonas donde las redes terrestres no llegan, más de la mitad de la superficie del planeta, aunque hasta ahora dependían del GNSS, lo que "incrementa el consumo energético de los dispositivos y el coste del terminal".

En este sentido, el proyecto "elimina esta dependencia, usando algoritmos avanzados que permiten a los dispositivos calcular su posición directamente a partir de la señal de los satélites", lo que garantiza mantener una conexión, textualmente, estable y precisa incluso en condiciones complejas, como conflictos bélicos.

CONECTIVIDAD Y "PRECISIÓN"

FreeGNSSNetwork permite posicionar dispositivos con una precisión aproximada de 10 metros y ofrece servicios de sincronización temporal "extremadamente exactos, de 50 nanosegundos, el equivalente a 0,00000005 segundos".

El sistema se está probando en laboratorios que recrean condiciones reales de comunicaciones satelitales y se demostrará en órbita con satélites y terminales prototipo, enviando datos de Posicionamiento, Navegación y Tiempo (PNT) directamente a los dispositivos IoT.