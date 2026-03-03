Sateliot insta en el MWC a controlar sectores críticos con "soberanía y resiliencia"

El ceo de Sateliot, Jaume Sanpera, en el MWC 2026 - EUROPA PRESS

Sanpera defiende la autonomía estratégica en el contexto actual

L'HOSPITALET DE LLOBREGAT (BARCELONA), 3 (EUROPA PRESS)

El ceo de Sateliot, operadora catalana de satélites, Jaume Sanpera, ha instado a controlar sectores críticos como la energía, la agricultura o el transporte siguiendo parámetros de "soberanía y resiliencia" para reducir la dependencia exterior.

Así lo ha expresado este martes en la sesión 'Dual-use connectivity. NTN + AI for resilience and technological sovereignity', en el marco del Mobile World Congress (MWC), que se celebra del lunes al jueves en el recinto Gran Via de Fira de Barcelona, en L'Hospitalet de Llobregat.

Según el directivo, la conectividad satelital no debe verse solo como una infraestructura tecnológica, sino como un "seguro de inteligencia estratégica" fundamental para la autonomía de Europa en ámbitos como la defensa, la seguridad alimentaria (agricultura), la energía, las infraestructuras críticas y la logística.

"La autonomía estratégica es un requisito imprescindible en el escenario actual", ha insistido, citando ejemplos de vulnerabilidad geopolítica actual como el bloqueo del estrecho de Ormuz.

En este sentido, ha revelado contactos recientes con el Gobierno de Ucrania en Bruselas para abordar la necesidad de contar con ventajas operativas reales, como el ISR (Inteligencia, Vigilancia y Reconocimiento) en tiempo real y el control remoto de vehículos autónomos.

MWC 2026

En el MWC, Sateliot exhibe una réplica a tamaño real de Tritó, la nueva generación de satélites 5G 'direct-to-device' ('D2D'), diseñada para habilitar servicios satelitales 5G NR, y una demo de 5G NR que muestra la conexión directa de un 'smartphone' convencional con su carga útil satelital.

Asimismo, se puede visualizar el impacto de Agrarian, un proyecto europeo que transforma el proceso de toma de decisiones en el sector agrícola y rural mediante IA y la combinación de redes terrestres y satelitales.

Tritó nace con capacidad de uso dual, lo que permitirá que además de aplicaciones de uso civil contemple también aplicaciones en ámbitos de seguridad, protección civil y defensa, y será protagonista de la primera misión comercial 100% española, en la que dos unidades viajarán a bordo de 'Miura 5' a finales de 2027.