Satse Catalunya exige al ICS garantizar el permiso electoral retribuido a todos los profesionales

Archivo - Fachada del Hospital Vall d’Hebron en Barcelona - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

Satse Catalunya ha presentado una reclamación ante el Institut Català de la Salut (ICS) para exigir que se deje sin efecto la indicación de que considera no retribuido el permiso electoral para el personal que prestará servicios de atención continuada en jornada complementaria durante las elecciones generales del 29 de noviembre.

El sindicato alerta de que esta interpretación puede afectar a enfermeras, matronas y fisioterapeutas que trabajen ese día y provocar un "perjuicio" económico asociado al ejercicio de un derecho fundamental, como es el derecho de voto, apuntan en un comunicado este viernes.

Según Satse, diferentes estructuras del ICS "estarían informando" a los profesionales programados en servicios que deben prestar servicios bajo la modalidad de atención continuada que el tiempo destinado a ir a votar no sería retribuido y que únicamente percibirían las horas efectivamente trabajadas.

Ante esta situación, el sindicato registró una reclamación formal para pedir una rectificación "inmediata" del criterio porque, dicen, que la participación democrática no puede comportar ninguna penalización económica para los profesionales sanitarios que mantienen el sistema de salud en funcionamiento todos los días del año, incluyendo los fines de semana y los días electorales.

Recuerdan que el permiso para ejercer el derecho de voto está previsto para todas las personas que trabajan durante la jornada electoral y consideran que no puede establecerse una excepción por el hecho de que la actividad se desarrolle en régimen de atención continuada o jornada complementaria.