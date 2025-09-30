Satse Catalunya pide restituir las ayudas sociales a sanitarios en los próximos presupuestos

Archivo - Chaleco de Satse en una foto de archivo. - SATSE CATALUNYA - Archivo

BARCELONA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

Satse Catalunya ha reclamado que los próximos presupuestos de la Generalitat restituyan las ayudas sociales y el Fondo de Acción Social (FAS) a los profesionales del sistema sanitario público.

Las prestaciones se suprimieron hace 15 años tras los recortes de la crisis de 2010, aunque el sindicato considera que actualmente tanto el Institut Català de la Salut (ICS) como las empresas públicas y consorcios del sistema pública catalán disponen "de margen económico para recuperarlas", según recoge en un comunicado de este martes.

La secretaria general autonómica de Satse Catalunya, Annabel Torres, ha apuntado que las entidades "deben poder ejercer su autonomía de gestión y aplicar estas ayudas, siempre bajo control público y sin generar déficit".

El sindicato remarca que las razones que justificaron la prohibición ya no existen y que el impacto económico sería "mínimo para las corporaciones, pero muy relevante para los profesionales".

"Es un tema que hemos planteado reiteradamente a gobiernos y partidos políticos. Siempre afirman que tienen voluntad de resolverlo, pero nunca se materializa", ha criticado Torres.