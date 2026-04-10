Satse pide equiparar el turno de noche de la sanidad concertada al del ICS

Archivo - Chaleco de Satse en una foto de archivo. - SATSE - Archivo

BARCELONA 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

Satse Catalunya ha reclamado reducir la jornada del turno de noche de los profesionales del Sistema Sanitari Integral d'utilització pública de Catalunya (Siscat) --los centros que tienen conciertos con el CatSalut-- para equiparlarla a la del personal del Institut Català de la Salut (ICS).

El sindicato ha insistido en que las diferencias son "más que una cuestión laboral, también de salud poblacional, equidad y calidad asistencial", informa en un comunicado de este viernes.

La secretaria autonómica de Satse Catalunya, Annabel Torres, ha afirmado que "no es admisible" que, dentro del sistema sanitario público catalán, los profesionales del turno de noche del Siscat continúen asumiendo la jornada anual más alta del sector.