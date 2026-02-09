Seat retoma la producción en Martorell (Barcelona) tras el paro del fin de semana por 'Leonardo'

Archivo - Una empleada trabaja en la cadena producción de la fábrica de Seat en Martorell (Barcelona). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

Seat ha retomado la producción en su planta de Martorell (Barcelona) este lunes, después de que los efectos de la borrasca 'Leonardo' obligaran a la compañía a cancelar el turno del sábado por la mañana, el único previsto para el fin de semana, han confirmado fuentes de la compañía a Europa Press.

La situación meteorológica derivada de la borrasca, que está incidiendo especialmente en el sur de España, provocó cortes en las conexiones aéreas y marítimas en el estrecho de Gibraltar y ha dificultado la llegada de materiales.

Tras este paro en la fábrica de Martorell, que ha afectado a alrededor de 1.000 trabajadores, la empresa explica que ya está produciendo "con normalidad".