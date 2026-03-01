La secretaria de Estado de Digitalización apuesta por "ganar soberanía europea" en tecnología

Foto de familia del Mobile Lunch 2026 de MWCapital Barcelona, con la secretaria de Estado de Digitalización e IA, María González; el alcalde Jaume Collboni; el conseller de Empresa y Trabajo Miquel Sàmper, y el ceo de MWCapital Barcelona, Francesc Fajul. - ALBERTO PAREDES - EUROPA PRESS

BARCELONA, 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Estado de Digitalización e IA, María González, ha apostado por ser capaces de "ganar soberanía europea" en el ámbito tecnológico, ante el actual escenario geopolítico e internacional, para tener una región más fuerte en este ámbito.

Lo ha dicho en el Mobile Lunch 2026 organizado por Mobile World Capital (MWCapital) Barcelona, como previa del Mobile World Congress (MWC) que empieza el lunes y se celebra hasta el jueves en el recinto de Gran Via de Fira de Barcelona.

También han participado el alcalde, Jaume Collboni; el conseller de Empresa y Trabajo de la Generalitat, Miquel Sàmper, y el ceo de MWCapital Barcelona, Francesc Fajula.

González ha defendido este refuerzo de las capacidades tecnológicas europeas para poner a las personas en el centro y garantizar los derechos, un ámbito en el que defiende que el Gobierno, y concretamente su presidente, Pedro Sánchez, representa un "contrapeso en el mundo".

"La tecnología tiene que ser para el bien. Para transformar nuestros sectores, para tener una mejor ciencia y resolver con más premura los fármacos que necesitamos. La tecnología tiene que tener a las personas en el centro, pero con derechos", y se ha referido a los comentarios de la actriz Susan Sarandon durante los Goya sobre la postura de España en el ámbito internacional.

En este sentido, ha apelado al liderazgo colectivo de los actores tecnológicos para hacer frente a la violencia digital que sufren los menores y las mujeres: "El diseño de la tecnología está hoy en nuestras manos, y por eso tenemos que ser tan responsables en cada paso que damos".

20 AÑOS DEL MWC

La secretaria de Estado ha continuado asegurando que España tiene la posibilidad de transformar en el sector tecnológico, y también de liderar, especialmente si las administraciones y las empresas reman "en la misma dirección".

Por ello, ha dicho, hay que impulsar políticas desde el Gobierno, como ha defendido que se hace, y lo ha ejemplificado: "Es la primera vez que en España se generan más puestos de trabajo técnicos, es decir, más ingenieros, que en el sector servicios".

Finalmente, ha dicho sentir orgullo de que el MWC llegue a su 20 edición, que pueden parecer pocos, pero que no lo son en el ámbito tecnológico: "Para lo que ha cambiado exponencialmente la tecnología en nuestra sociedad son muchísimos años".