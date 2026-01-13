El sector del alojamiento turístico de Catalunya pide "diálogo real" antes del aumento de la tasa

Archivo - Varias personas con maletas, en la estación de Sants de Barcelona. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

El sector empresarial del alojamiento turístico de Catalunya ha manifestado su rechazo total y unánime al acuerdo entre el PSC, ERC y los Comuns para incrementar la tasa turística y ha pedido "un espacio de diálogo real", según han explicado este martes seis entidades en un comunicado.

Ante esta medida, presentada este martes y que se prevé sea aprobada en febrero y entré en vigor en abril, el grupo de entidades ha reclamado que cualquier modificación sea precedida de un estudio económico independiente anual, así como mayor transparencia y control sobre el destino de estos ingresos.

El sector ha hecho un llamamiento al Govern para que "reconsidere la propuesta, abra un espacio de diálogo real con los agentes implicados y apueste por una política turística equilibrada, justa y adaptada a la diversidad y realidad de Catalunya".

El sector ha alertado de que un incremento en este impuesto puede tener un impacto directo negativo en el turismo interior, especialmente en el de proximidad, así como consecuencias en algunas zonas de Catalunya que "dependen fuertemente del turismo interior y estacional para garantizar su actividad económica y ocupación".

La Confederació Empresarial d'Hostaleria i Restauració de Catalunya, la Federació Catalana d'Apartaments Turístics, Foment del Treball, el Gremi d'Hotels de Barcelona, Pimec Turisme, la Associació d'Apartaments Turístics de Barcelona y la Federació Catalana de Càmpings son las entidades firmantes del texto.