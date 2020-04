El sector de atención a ancianos pide a Sanidad tomar el control de las residencias

Exige medicalizar los centros y dotarlos de profesionales sanitarios

BARCELONA, 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Círculo Empresarial de Atención a las Personas (Ceaps) y de la Associació Catalana de Recursos Assistencials (Acra), Cinta Pascual, ha leído este lunes un manifiesto del sector de la atención a la gente mayor en el que ha instado al Gobierno a tomar el control sanitario de las residencias --competencia de la Generalitat-- frente a la crisis sanitaria del coronavirus.

"El Ministerio de Sanidad debería enviar a profesionales sanitarios, analizar la situación específica de cada residencia, hacer la prueba de diagnóstico del Covid-19 a todo el mundo y derivar a los hospitales a los pacientes que lo precisen", ha reclamado Pascual en rueda de prensa telemática.

Desde Ceaps --que cuenta con más de 180.000 plazas de residencia en el Estado--, han acusado al sistema sanitario de discriminar a las personas mayores porque "no se les aplica el procedimiento habitual frente al Covid-19 y, aunque lo precisen, no se los deriva a hospitales en su totalidad".

Respecto a los test de detección del coronavirus, Pascual ha lamentado que "están llegando con cuentagotas", por lo que ha cuestionado si los casos detectados en centros residenciales son a partir de la sintomatología de los usuarios o si se les han hecho las pruebas de diagnóstico.

También ha pedido la creación de un circuito para atender a aquellos profesionales que "están con la baja por contacto, todavía no se les ha hecho el test y no saben si son positivos o no".

Asimismo, ha alertado de la falta de equipos de protección individual (EPI), por lo que los profesionales han tenido que trabajar "en malas condiciones, equipados con bolsas de basura y mascarillas hechas de forma manual".

Pascual ha subrayado que las personas mayores son ciudadanos de pleno derecho y merecen estar bien atendidos con los servicios sanitarios incorporados en los centros residenciales: "No es una crisis social. Es una crisis sanitaria y se resuelve con profesionales sanitarios".