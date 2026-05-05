El sector catalán del plástico pide la suspensión "inmediata" de impuestos por la escalada de costes

El presidente de la Associació d'Indústries del Plàstic de Catalunya, Fabià Asensi - AIPC

BARCELONA 5 May. (EUROPA PRESS) -

La Associació d'Indústries del Plàstic de Catalunya (AIPC) ha pedido la suspensión "inmediata" del Impuesto Especial sobre los Envases de Plástico No Reutilizables (IEPNPR), en vigor desde el 1 de enero de 2023, que ha defendido agrava la situación del sector golpeado por un incremento del precio de las materias primas, que considera acelerado y descontrolado, por la guerra en Oriente Medio.

"Este escenario geopolítico tiene un impacto directo e inmediato en los costes de producción de la industria del plástico, un sector estratégico y transversal que suministra componentes esenciales a ámbitos como la alimentación, la salud, la automoción, la construcción o la logística", explica la entidad este martes en un comunicado.

El presidente de la AIPC, Fabià Asensi, ha explicado que aplicar este gravamen en un momento de inflación elevada e incremento de costes, acaba por repercutir "inevitablemente" en el precio final de los productos y, por tanto, en el consumidor.