El sector catalán del plástico pide la suspensión "inmediata" de impuestos por la escalada de costes

El presidente de la Associació d'Indústries del Plàstic de Catalunya, Fabià Asensi
El presidente de la Associació d'Indústries del Plàstic de Catalunya, Fabià Asensi - AIPC
Europa Press Catalunya
Publicado: martes, 5 mayo 2026 14:36
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BARCELONA 5 May. (EUROPA PRESS) -

La Associació d'Indústries del Plàstic de Catalunya (AIPC) ha pedido la suspensión "inmediata" del Impuesto Especial sobre los Envases de Plástico No Reutilizables (IEPNPR), en vigor desde el 1 de enero de 2023, que ha defendido agrava la situación del sector golpeado por un incremento del precio de las materias primas, que considera acelerado y descontrolado, por la guerra en Oriente Medio.

"Este escenario geopolítico tiene un impacto directo e inmediato en los costes de producción de la industria del plástico, un sector estratégico y transversal que suministra componentes esenciales a ámbitos como la alimentación, la salud, la automoción, la construcción o la logística", explica la entidad este martes en un comunicado.

El presidente de la AIPC, Fabià Asensi, ha explicado que aplicar este gravamen en un momento de inflación elevada e incremento de costes, acaba por repercutir "inevitablemente" en el precio final de los productos y, por tanto, en el consumidor.

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