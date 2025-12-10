El sector del 'food delivery' tiene unos mercados "muy concentrados" en Catalunya, según la ACCO

Archivo - Repartidor de Glovo - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El sector del 'food delivery' en Catalunya cuenta con unos mercados generalmente oligopólicos que están "muy concentrados" en las tres principales plataformas que prestan este servicio en los núcleos urbanos con mayor población y en gran parte de la costa catalana: Glovo, Just Eat y Uber Eats.

Así lo indica un estudio sobre la situación del 'food delivery' elaborado por la Autoritat Catalana de la Competència (ACCO), que sostiene que el sector produjo en octubre de 2023 unos 1,65 millones de pedidos en línea de comida preparada en ciudades catalanas de más de 60.000 habitantes, lo que representó una facturación de 42 millones de euros, incluyendo el coste de la comida y el transporte.

La ACCO ha recordado que los encargos se pueden realizar directamente en los restaurantes, pero destaca el papel central de las plataformas agregadoras, que conectan a restaurantes y usuarios y generan "importantes externalidades de red", unas dinámicas que, según la autoridad, favorecen a mercados con pocos operadores.

En Catalunya, Glovo, Just Eat y Uber Eats son las tres plataformas principales y operan sobre todo en los núcleos urbanos más poblados, municipios de su entorno y buena parte de la costa, actores clave en dos mercados: el de la gestión de pedidos, donde los restaurantes son los demandantes, y el del servicio de comida a domicilio, donde los consumidores son los clientes finales.

RIESGOS COMPETENCIALES

El estudio también alerta de posibles riesgos competenciales, como acuerdos de no captación de personal, intercambio de información sensible o reparto geográfico de mercados, y prácticas unilaterales, como cláusulas de exclusividad, paridad de precios o empaquetamiento de servicios de gestión y reparto.

Además, apunta a posibles situaciones de competencia desleal, entre ellas el incumplimiento de la conocida como "ley rider" mediante la subcontratación de repartidores como autónomos en condiciones que podrían generar ventajas competitivas indebidas.