El sector hostelero catalán advierte de que no puede "asumir otro cierre" por el Covid

BARCELONA, 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

La hostelería catalana ha advertido de que no puede "asumir otro cierre" ante la posible puesta en marcha de nuevas restricciones por la evolución de la pandemia de Covid-19 y ha pedido a la Conselleria de Salud de la Generalitat que se mantengan las condiciones actuales de restricción.

Así lo ha asegurado en un comunicado conjunto este jueves firmado por la Federación de Hostelería de Lleida, la Federación de Hostelería de las comarcas de Girona, la Federación Intercomarcal de Hostelería, Restauración y Turismo (Fihrt), la asociación de empresarios de hostelería de la provincia de Tarragona (Aeht), y el Gremi de Restauració de Barcelona.

Han criticado la "inacción continuada" del Govern y la improvisación que, según ellos, tanto daño está haciendo a sus negocios porque, aseguran, crea expectativas que se van frustrando, además de lamentar la falta de diálogo a pocos días de la Navidad.

Las entidades han pedido a las instituciones públicas que se hagan inspecciones para aquellos que no cumplen las normas, que sigan el ejemplo de otras comunidades que no han cerrado como Catalunya, que mejoren el sistema de ayudas porque con el actual no es suficiente, que se amplíe la movilidad en las zonas despobladas y acciones sanitarias más precisas.

Los firmantes también han informado de que se están planteando interponer una denuncia colectiva al Govern para defender el sector y por haber sido señalados desde un primer momento como los "culpables de los rebrotes".