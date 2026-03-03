El sector promotor inicia 477 viviendas en La Selva (Girona) en 2025, un 52% más

Momento de la presentación del informe - APCE

GIRONA 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El sector promotor inició 477 viviendas en la comarca de La Selva (Girona) en 2025, un 52% más que en el año anterior, según datos presentados en la sesión 'Coyuntura inmobiliaria residencial en la comarca de La Selva', informan CaixaBank y Apce en un comunicado conjunto este martes.

Por su parte, en 2025 se acabaron 275 pisos en la comarca, un 74,1% más que en 2025, cuando se acabó la construcción de 158 viviendas.

Durante el año pasado, se registraron 470 compraventas de viviendas nuevas en la comarca, además de 1.842 operaciones de vivienda usada, con Lloret de Mar --con 136 pisos nuevos y 511 usados-- y Blanes --con 16 nuevos y 432 usados-- al frente.