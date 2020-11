El sector de la restauración pide al Govern reabrir el lunes con el aforo de entre 30% y el 50%

Reclama las administraciones que compensen su "sacrificio" en los Presupuestos para 2021

BARCELONA, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El sector de la restauración ha reclamado al Govern la reapertura de bares y restaurantes para el próximo lunes, 23 de noviembre, con el aforo de entre el 30% y el 50% en el interior de los locales, según la posibilidad de mantener la distancia de seguridad, y el 100% en las terrazas.

Lo han planteado este martes los representantes del sector de la restauración de Catalunya en una rueda de prensa celebrada en la Llotja de Mar de Barcelona bajo el título 'Reobrim la restauració' para rechazar las restricciones y reclamar la reapertura de bares y restaurantes, y que ha contado con la participación de presidente del Consell General de Cambres, Joan Canadell.

Esta propuesta se enmarca en un plan de desescalada de tres fases planteado a la Conselleria de Empresa y Conocimiento de la Generalitat, en el que en la primera, del 23 de noviembre al 8 de diciembre, contempla que los bares y restaurantes puedan abrir hasta las 23.00 horas y tener mesas de hasta seis personas.

La segunda fase, prevista del 9 de diciembre hasta el 6 de enero, prevé un aforo del 50% en el interior de los establecimientos --del 75% cuando si es posible respetar las distancias-- y del 100% en el exterior, con el cierre a las 1.00 horas y mesas de hasta 10 personas.

La tercera fase, a partir de 7 de enero, no contempla restricciones de aforo ni en las terrazas ni el interior de bares y restaurantes y mantendría la obligación de ventilación, higiene de manos, controles de acceso y distancia de seguridad de las anteriores.

El presidente de la Federación de Hostalería de Lleida, Josep Castellarnau, que ha leído un manifiesto conjunto, ha exigido la creación de una comisión de trabajo y seguimiento con el Procicat hasta que acabe la pandemia y que se dé cabida a este organismo a las Consellerias de Economía y Hacienda y de Empresa y Conocimiento.

COMPENSACIÓN PRESUPUESTARIA

Ha lamentado que la situación que atraviesa el sector de la restauración "es insostenible" y ha acusado a la Generalitat de no tener la sensibilidad necesaria con esta industria, ya que, ha añadido, no les han aceptado ninguna propuesta: "No hay ningún plan para mantener la actividad".

Castellarnau también ha defendido que el "sacrificio" que ha hecho el sector desde el inicio de la pandemia y los 40 días que habrá estado cerrado tiene que verse compensado por los Presupuestos públicos para 2021, tanto de la Generalitat como del Gobierno.

El presidente del Clúster Foodservice, Raimon Bagó, ha criticado que no hay ningún plan para mantener la actividad, ni ayudas, ni respuestas a sus propuestas, cuando han "hecho los deberes" y se han endeudado.

El presidente de la Asociación de Empresarios de Hostelería de la provincia de Tarragona, Francesc Pintado, ha reclamado que se encuentre un equilibrio entre salud y necesidad, y ha advertido de que el Govern tiene la oportunidad única para demostrar que está capacitado: "La situación a la que habéis llevado el sector es muy grave".

CONDONACIÓN DE IMPUESTOS

El presidente de la Federación de Hostelería de las Comarcas de Girona, Antonio Escudero, ha exigido al Gobierno y a la Generalitat ayudas directas y compensaciones por los cierres para afrontar los gastos derivados de las restricciones.

Para Escudero, estas ayudas también tienen que llegar en forma de condonación de los impuestos municipales de Estado --como el IBI y el IAE-- y la condonación de los tributos estatales hasta la recuperación del turismo, como el IRPF, el IVA y el IS, así como la rebaja del IVA turístico al 4%.

El presidente de Gremio de la Restauración de Barcelona, Pere Chías, que ha explicado el plan de desescalada de tres fases, ha defendido que está hecho desde el respeto a la sanidad para garantizar la seguridad en sus establecimientos.

El presidente de la Federación Intercomarcal de Hostelería, Restauración y Turismo (FIHRT), Pere Santos, ha destacado que la alimentación es uno de los aspectos más relevantes de la cadena de valor del turismo: "Gastronomía y turismo son un binomio indisociable".