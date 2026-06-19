El sector turístico debe "anticiparse para continuar compitiendo", según expertos

Momento del encuentro - FOMENT DEL TREBAL

BARCELONA 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El sector turístico debe "anticiparse para continuar compitiendo" en el actual contexto de incertidumbre global, según los expertos que han participado en una nueva sesión de los Esmorzars de Turisme de Foment del Treball y el CETT-UB Barcelona School of Tourism, Hospitality and Gastronomy, informa la patronal en un comunicado este viernes.

La sesión ha tenido como título 'Geopolítica y turismo: riesgos, impactos y estrategias empresariales en un contexto global incierto" y ha puesto el foco en cómo las tensiones geopolíticas afectan a la conectividad, los mercados emisores, la percepción de seguridad y la competitividad de los destinos.

Durante su intervención, el presidente de la Comisión de Turismo y Servicios de Foment del Treball, Miquel Gotanegra, ha puesto en valor la "extraordinaria capacidad de adaptación" del sector turístico.

Comanegra ha defendido que esta adaptación debe ir acompañada de "una mirada estratégica y una mayor colaboración" entre administraciones, empresas y agentes del sector.

El objetivo de estos encuentros es generar un espacio de intercambio de experiencias y promoción de líneas de actuación que "beneficien al conjunto del sector".