La segunda BWAW pone el foco en las grandes corporaciones y en su compromiso con la igualdad

Momento de la jornada - CZFB

BARCELONA 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

La segunda edición de la Barcelona Woman Acceleration Week (BWAW) ha puesto el foco en las grandes corporaciones y en su compromiso con la igualdad, informa el Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB) en un comunicado este jueves.

Han participado en la charla la directora general del CZFB, Blanca Sorigué; la manager de planificación de producción de EBRO Factory, Dina Bueno; la directora general de 'El Periódico', Mabel Mas; la directora de Comunicación de Unilever España, Ana Palencia; la directora del hub digital&IT de Novartis, Isabel Pérez, y la directora general de FGC, Alicia Valle.

Sorigué ha lamentado que las mujeres ocupan el 34% de los puestos directivos en el mundo y la paridad no se alcanzará hasta 2051, mientras que Pérez ha señalado que "solo el 31% de profesionales que trabajan" en los hubs tecnológicos de Barcelona son mujeres.

Bueno ha añadido que las mujeres directivas deben "fomentar espacios y ambientes" favorables para las mujeres, y Palencia ha destacado la comunicación interna y la integración de la perspectiva de género para impulsar la igualdad.

Mas ha subrayado que, en España, las directivas son el 25% del total, y Valle ha apuntado que las mujeres son más del 60% de los viajeros de FGC, por lo que "la producción del servicio debería estar pensada por mujeres y para mujeres".