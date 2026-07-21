La segunda convocatoria de Impulsa Startup de la Cámara de Terrassa (Barcelona) suma 10 proyectos

Los participantes en el programa - CÁMARA DE TERRASSA (BARCELONA)

BARCELONA 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

La segunda convocatoria de la aceleradora Impulsa Startup de la Cámara de Terrassa (Barcelona) ha sumado 10 proyectos tecnológicos, informa la corporación en un comunicado este martes.

Seis de los proyectos proceden de la demarcación territorial de la Cámara de Terrassa, mientras que los otros cuatro proceden de Barcelona, y la Cámara ha destacado la "heterogeneidad de los proyectos".

Los proyectos que participarán en la incubadora desarrollarán soluciones aplicadas a ámbitos como los recursos humanos, la formación, la gestión de clínicas, la salud, el bienestar emocional, el consumo alimentario o las actividades educativas y familiares.

La responsable del servicio de emprendimiento de la Cámara, Montse Junyent, ha explicado que los proyectos tienen un "denominador común: la capacidad de aplicar la tecnología a necesidades concretas de las empresas y la sociedad".

Los participantes recibirán mentorías personalizadas, acompañamiento de tutores y sesiones con expertos en áreas estratégicas para el crecimiento empresarial, y trabajarán aspectos como la estrategia comercial, el plan de negocio, el marketing, las finanzas o el desarrollo de clientes, entre otros.