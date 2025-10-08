La segunda edición de HackBarna convertirá Barcelona en "epicentro" de la innovación en IA

El evento se celebrará el 11 y 12 de octubre y forma parte del AI Summit Barcelona 2025

BARCELONA, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

Barcelona acogerá la segunda edición de HackBarna, el hackathon de inteligencia artificial (IA) que forma parte del IA Summit Barcelona 2025, los días 11 y 12 de octubre, con una previsión de participación de más de un centenar de profesionales, desarrolladores y makers, para ser "epicentro de la innovación en IA".

El evento, que se celebrará en la Glovo HQ, "se consolida como el punto de encuentro para quienes buscan descubrir nuevas herramientas de IA, lanzar proyectos innovadores, encontrar cofundadores y dar el primer paso hacia la creación de su propia startup", informan los organizadores en un comunicado este miércoles.

HackBarna seleccionó a 60 hackers entre más de 300 aplicaciones, quienes presentaron 18 proyectos de gran impacto social y tecnológico y, entre ellos, destacaron soluciones como un chatbot para ayudar a inmigrantes a navegar la administración local y un servicio para optimizar el análisis de perfiles de candidatos en procesos de reclutamiento.

"Con la AI Week queremos demostrar que Barcelona no solo consume tecnología, sino que la crea. Este es el momento de poner la ciudad en el mapa de la inteligencia artificial europea", ha afirmado el fundador y organizador del HackBarna, Nicolas Grenié.

Este año, el evento amplía su alcance y reunirá a hackers durante 24 horas de creatividad y colaboración intensiva, que contarán con el apoyo de empresas como ElevenLabs, n8n, Vonage, Lovable y Linkup, además de workshops prácticos.

HackBarna también está dirigida a las startups locales, que podrán presentar sus tecnologías ante una audiencia de desarrolladores y early adopters.

EJEMPLO "DE ÉXITO"

Un ejemplo "de éxito" es Replexica (ahora Lingo), que en la primera edición mostró su IA para traducción de interfaces antes de ser aceptada en Y Combinator y levantar 4,2 millones de dólares en financiación.

El evento culminará con la selección del proyecto ganador por parte de un jurado compuesto por inversores, emprendedores y desarrolladores; el equipo vencedor recibirá entradas para el Mobile World Congress, créditos para continuar desarrollando su proyecto y, potencialmente, apoyo en forma de inversión.

El evento forma parte del AI Summit Barcelona 2025, organizado por The Tech Nation, French Tech Barcelona y Lexintown: "HackBarna es mucho más que un simple hackathon; es el latido del corazón del ecosistema innovador que estamos construyendo con el AI Summit Barcelona", ha afirmado el fundador de The Tech Nation y organizador principal del IA Summit Barcelona 2025, Jérémie Benhamou.